Episodio a lieto fine giovedì 12 gennaio in via Tarlati ad Arezzo. Un cane anziano è accidentalmente caduto all'interno della fossa biologica, aperta per la vuotatura. Sono subito arrivati i vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale. che attraverso un imbrago di fortuna hanno recuperato l'animale e lo hanno riconsegnato alla proprietaria.

