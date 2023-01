La Asl replica dopo il caso dell'ecodoppler a dicembre 2023: "Tempi rispettati. I posti c'erano anche prima"

Francesca Muzzi 13 gennaio 2023 a

Arriva la risposta della Asl dopo che la signora Maris Zanchi, 82enne di Anghiari, deve aspettare un anno per fare un ecodoppler. Praticamente dal giorno della prenotazione, il 9 gennaio scorso, alla signora Maris è stato dato l’appuntamento il 22 dicembre 2023 all’ospedale di Arezzo. La Asl, però, risponde che i tempi di attesa non sono questi e spiega il motivo Addirittura, con quel codice di prenotazione P (cioè a erogare entro 120 giorni secondo la normativa regionale) “anche al momento della prenotazione della signora Zanchi, il 9 gennaio 2023, c’era, lo stesso giorno, il 9 gennaio 2023, presso il presidio ospedaliero di Bibbiena”. Chiaramente avendo fatto la prenotazione ad Anghiari, diventava quasi impossibile recarsi a Bibbiena per una persona di 82 anni non automunita. La Asl precisa: “Oggi (12 gennaio ndr) un cittadino che debba prenotare l’ecodoppler agli arti inferiori in classe P, come quello della signora in questione, ha come prima disponibilità a Terontola il 17/01/2023, ad Arezzo il 21/04/2023 presso una struttura convenzionata e presso un’altra struttura convenzionata per il 12/09/2023”. “Se un cittadino invece, come nel caso della signora Zanchi, vuole scegliere una sede specifica dove effettuare la prestazione, che per norma regionale rientra tra quelle da garantire in ambito provinciale e che la Asl Toscana sud est rispetta, l’Azienda, per rispondere alla richiesta personale dell’assistita, individua la data in cui possa essere effettuata nella sede da lei preferita. Pertanto si sceglie dove ma si perde la possibilità di farla nel più breve tempo possibile”.

