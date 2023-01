Via libera agli insetti sui piatti, il sindaco Agnelli: "Esorto i ristoranti a non metterli sul menù"

Sullo stesso argomento: Agroalimentare, via libera Ue alla polvere di grillo domestico

Francesca Muzzi 13 gennaio 2023 a

a

a

“Siamo il paese dell’olio e del vino. Della carne e anche del pesce. Siamo l’Italia da leccarsi i bassi e quindi chiedo, anzi esorto i nostri ristoranti a tenerlo presente. Evitiamo l’immissione sul mercato dei grilli in polvere come nuovo alimento”. Il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, interviene sulla decisione da parte della Commissione Ue che autorizza l’immissione sul mercato alimentare italiano ed europeo del grillo domestico in polvere come nuovo alimento. “Sono un cultore della nostra cucina italiana e soprattutto di quella chianina - sottolinea ancora Agnelli - pensare che sulla nostra tavola possano arrivare questi tipi di cibo mi fa rabbrividire. Io che mangio solo italiano, mi auguro di non vedere simili prodotti al ristorante”. Per questo il primo cittadino di Castiglioni chiede ai ristoratori: “Più che chiedere esorto apertamente i ristoratori almeno della mia città oltre ai commercianti di generi alimentari, a non utilizzare qualora li prendessero in considerazione, alimenti di questo tipo, benché autorizzati dall'Autorità Europea per la sicurezza alimentare, poiché non corrispondenti in alcun modo alla tradizione e alla qualità degli alimenti prodotti nel nostro territorio, grazie anche ai quali è legata buona parte del successo che si riscontra nella clientela locale e nei turisti provenienti da tutto il mondo che ci scelgono anche per la nostra buona tavola”.

ARTICOLO IN EDICOLA SULL'EDIZIONE DEL 13 GENNAIO 2023 E ON LINE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.