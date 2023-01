Nomina Estra: ricorsi di Francesco Macrì e Comune di Arezzo al Consiglio di Stato

Marco Antonucci 13 gennaio 2023 a

Nomina alla presidenza di Estra: Francesco Macrì e il Comune di Arezzo presentano ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio che ha stoppato la nomina dell’esponente di Fratelli d’Italia, di fatto accogliendo quanto disposto dalla delibera dell’Anac che aveva dichiarato decaduto dalla carica l’esponente di Fratelli d’Italia. E’ la vice sindaco Lucia Tanti ad annunciare la scelta di Palazzo Cavallo di andare avanti e chiedere un nuovo giudizio. “Il Comune di Arezzo - spiega Tanti - è assolutamente convinto di aver agito in modo corretto circa la designazione di Francesco Macri per la presidenza di Estra, ben ricordando che questo Comune ha proposto, e al pari degli altri Comuni votato in assemblea di Coingas - dove il Comune di Arezzo non detiene la maggioranza - la designazione di Macrì”. L'articolato ricorso di Francesco Macrì è stato depositato dall'avvocato Gaetano Viciconte.

