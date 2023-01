Arezzo, quattro donne dell'Iran a Castiglion Fiorentino parlano della protesta e della repressione

13 gennaio 2023 a

Donne iraniane a Castiglion Fiorentino per esporre la drammatica situazione nel loro Paese, i motivi della protesta, la repressione in atto. L'incontro si tiene domani, sabato 14 gennaio alle ore 16,30, promosso dall’Associazione Culturale “Spazio Aperto” e inaugura il programma 2023 degli eventi, nella sede di Corso Italia n. 80 a Castiglion Fiorentino.

Saranno presenti le attiviste del movimento giovanile “Donna-Vita-Libertà” che in Iran da mesi ha infiammato le piazze, nella speranza di un futuro migliore per quel popolo e soprattutto nella speranza di migliorare le condizione delle donne.

Protagoniste dell'incontro quattro esponenti del Comitato, tutte di nazionalità Iraniana e che per vari motivi si trovano in Italia dove cercano di fare la loro parte per sensibilizzare l’opinione pubblica sul senso e sulla necessità delle proteste che da settimane porgono al centro dell’attenzione il Paese medio-orientale, proteste che hanno scatenato la repressione del regime degli ayatollah e che purtroppo ha fatto già molte vittime.

L’incontro, spiegano gli organizzatori di Spazio Aperto, "ha lo scopo di permettere anche a noi di comprendere direttamente dalla viva voce di cittadine e cittadini iraniani il senso e la necessità delle lotte in atto. Alla fine della presentazione sarà data la possibilità al pubblico di effettuare domande".

Per quanto riguarda l’Associazione “Spazio Aperto”, si ricorda che è aperto il tesseramento; l’invito è rivolto sia ai vecchi che ai nuovi soci, in modo da poter avviare il meccanismo che darà la possibilità di partecipare alla elezione del nuovo consiglio direttivo prevista per l’ inizio della primavera 2023.

