Arezzo, ampliati gli orari per cinque uffici postali

13 gennaio 2023 a

a

a

A partire dal 16 gennaio vengono ampliati gli orari di apertura al pubblico di cinque Uffici Postali della provincia di Arezzo. Poste Italiane conferma la sua attenzione ai piccoli Comuni e l’impegno nell’erogazione di nuovi servizi e predispone interventi in città su succursale 6, Chiassa Superiore, Viciomaggio, Marciano della Chiana e Poppi come segno di sostegno concreto all’intera provincia e alla sua comunità e in particolare nei comuni di Arezzo, Civitella della Chiana, Marciano della Chiana e Poppi.

Spese postali, ecco quanto spendono Regioni e città

Gli orari saranno dunque: Arezzo 6 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 ed il sabato fino alle ore 12:45; Chiassa Superiore dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 ed il sabato fino alle ore 12:45; Viciomaggio dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 ed il sabato fino alle ore 12:45.

Arezzo, non vogliono mostrare il green pass: tensione in due Uffici Postali, banca e negozio

A Marciano della Chiana dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 ed il sabato fino alle ore 12:45, mentre a Poppi dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 13:45 ed il sabato fino alle ore 12:45. L'azienda ricorda inoltre a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare i 46 ATM Postamat della provincia di Arezzo oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli Uffici Postali.

Marijuana dal Nevada (Usa) al Casentino con un pacco: arrestato 34enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.