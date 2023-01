Arezzo, i gioielli dei motori in mostra al Centro affari

13 gennaio 2023 a

a

a

Arezzo, cresce l’attesa tra gli appassionati del settore per la venticinquesima edizione di Arezzo Classic Motors, in programma nel

fine settimana del 14 e 15 gennaio nel centro fieristico. Sono diverse ed interessanti le novità

e i temi proposti per questa edizione celebrativa della rassegna edizione numero 25. In primo piano c’è la prima volta di un

evento esclusivo che si terrà nel padiglione 6 alle ore 15 di sabato 14 gennaio quando saranno battute all’asta auto e moto

d'epoca di grande interesse collezionistico dalla casa d'Aste bolognese Art International. A seguire la notizia che il

numero degli espositori, inclusi quelli della ricambistica,

Inception Concept, il futuro secondo Peugeot: tecnologia a 800 volt e 800 km di autonomia

La Federazione Motociclistica Italiana ha previsto sia un’esposizione dedicata al titolo mondiale

conquistato dalla Ducati, sia al tema della sicurezza stradale. Il CAMAE esporrà numerosi Trattori d’Epoca, inclusi

quelli a testa calda, e saranno di sicuro interesse le vetture da rally degli Anni 80 e 90 insieme con i relativi mezzi di

assistenza proposti da Chimera Classic Motor.

Le date del 2023 da cerchiare di rosso ad Arezzo e provincia: Giostra, eventi, oro, fiction, calcio, musica, politica

Da ammirare anche i veicoli che hanno fatto la storia della Polizia di Stato. Ci saranno veicoli storici ma anche il bolide Lamborghini Huracan, in servizio alla Stradale di Roma insieme alla gemella operante a Bologna, utilizzata per il soccorso e il trasporto urgente di sangue ed organi.

Scontro fra auto e branco di cinghiali: 6 mila euro di danni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.