Sansepolcro, si avvicina la fine lavori del secondo ponte sul Tevere

Rush finale per il secondo ponte sul Tevere a Sansepolcro. L’opera pubblica più imponente mai realizzata nel territorio biturgense è praticamente terminata, a questo punto gli uffici di Palazzo delle Laudi attendono solo di poter dare avvio all’appalto della viabilità in zona Banchetti; in pratica quella di raccordo tra il sottopasso della E45 e la rotatoria già costruita. La questione è stata resa nota nell’ultima seduta del consiglio comunale dove il vicesindaco Riccardo Marzi, titolare della delega anche ai lavori pubblici, ha fatto il punto della situazione con l’interrogazione presentata da Pd-InComune.

“Il cantiere dei lavori è sostanzialmente terminato – specifica Marzi – vi è già l’asfalto e c’è solo da montare una barriera stradale. Attualmente è in fase di collaudo, nel quale sono state evidenziate delle piccole criticità come è ovvio che vi siano. Purtroppo per quanto concerne l’aggiornamento dei computi metrici, si è dovuto procedere già ad una variazione sui prezzi della strada che erano relativi al periodo precedente e le risorse verranno trovate in bilancio perché fortunatamente non sono cifre enormi. Quindi se tutto procederà come sta avvenendo – prosegue il vicesindaco Riccardo Marzi - il termine lavori si concluderà a fine estate”.

L’assessore Marzi, però, nel corso dell’assise ha tenuto a precisare che i tempi utili dei lavori effettivi sono iniziati il 26 agosto 2020, quindi se continua così, la tempistica è alquanto lodevole. Dello stesso tono, poi, sono state le parole anche del sindaco Fabrizio Innocenti. “Speriamo che si possa ripartire quanto prima per riuscire ad aprirlo entro il 2023: sono già stati finanziati i due stralci, da 400mila euro ciascuno, per completare la viabilità tra la E45 e la rotatoria di via Bartolomeo della Gatta”. Il secondo ponte sul Tevere, infatti, resta una delle opere strategiche per il territorio di Sansepolcro poiché consentirà di alleggerire notevolmente il traffico lungo la Senese Aretina dove, ad oggi, è presente l’unico attraversamento del fiume in territorio biturgense.

