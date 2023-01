Arezzo, medaglia di Scatragli premio alla carriera a Piovani: cerimonia a Sorrento

Luca Serafini 14 gennaio 2023 a

a

a

Medaglia di Enzo Scatragli come premio alla carriera per Nicola Piovani. Da artista ad artista. Oggi, sabato 14 gennaio, a Sorrento la consegna del riconoscimento nel corso della serata al teatro Tasso dove è in programma il concerto “Note a margine” del musicista Premio Oscar 1999 con la colonna sonora del film La Vita è Bella.

L’evento registra il tutto esaurito e apre la stagione musicale sorrentina, rientra nell’ambito delle iniziative della prima edizione del “Premio Internazionale Torquato Tasso – Città di Sorrento”. Gli organizzatori hanno scelto lo scultore e medaglista aretino, di Castiglion Fiorentino, per realizzare il prezioso tributo al maestro Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra autore di molte celebri colonne sonore.

Scatragli ha creato una medaglia in bronzo di particolare impatto che raffigura in chiave introspettiva il volto di Tasso (Sorrento, 11 marzo 1544 – Roma, 25 aprile 1595) con una originale interpretazione. Lo scorso novembre sempre con una medaglia di Scatragli, a Sorrento è stato premiato Toni Servillo, attore, regista e sceneggiatore che per l’occasione, a proposito di Tasso, ricordò quando a Buti, nel Senese, recitò i versi della Gerusalemme Liberata insieme ai maggianti, persone di umile estrazione capaci di mandare a memoria interi poemi che poi recitano in piazza. Ora i riflettori a Sorrento si accendono su Piovani, romano, 76 anni, che nel corso del tempo ha ricevuto quattro David di Donatello, quattro premi Colonna Sonora, quattro Nastri d’argento, due Ciak d’oro, il Globo d'oro della stampa estera e il Premio Elsa Morante. In Francia ha ottenuto per due volte la nomination al César, il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al festival Musique et Cinéma di Auxerre.

Un’attività ampia e variegata, dal grande schermo al teatro, dalla giuria di qualità di Sanremo alla musica di sottofondo del Tg1, dalla collaborazione con De Andrè a Quanto ti ho amato scritta con Vincenzo Cerami, e poi le canzoni per Mannoia, De Gregori, Giorgia, Noa, Morandi, Jovanotti, Giusy Ferreri. In primis le colonne sonore, che lo hanno portato a lavorare per registi come Marco Bellocchio, i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore, Federico Fellini. Il capolavoro con Benigni: le musiche per l’indimenticabile storia premiata con gli Oscar, girata tra Arezzo e l’ex stabilimento di Papigno a Terni.

L’iniziativa di oggi è del Comune di Sorrento e dall’Istituto di Cultura Torquato Tasso, che si avvale della collaborazione della Società italiana della Musica da Camera e della Fondazione Musica per Roma, con la consulenza del maestro Paolo Scibilia. La firma di Enzo Scatragli sulla medaglia, dà al riconoscimento un grande valore artistico trattandosi di uno scultore tra i più apprezzati dalla critica italiana e internazionale. E’ autore della “Crisalide” nello Scalone d’Onore del Senato della Repubblica a Roma, il Monumento allo Sport di Arezzo, il Monumento a Gino Severini a Cortona, il monumento a Carlo Zucchi ad Arezzo, l’opera “Sudario” presso la Basilica di San Francesco ad Assisi; altre opere si trovano ad Orvieto, a Roma, a Palazzo Panciatichi a Firenze, a Caprese Michelangelo, a San Quirico d’Orcia, oltre che a Castiglion Fiorentino.

Numerose le opere all’estero, ampia e di valore la produzione di arte orafa [1]e medaglistica. Un artista che realizza le sue creazioni a Brolio, dove vive. La vocazione artistica in Scatragli - 74 anni il 15 febbraio - si è manifestata fin da bambino quando plasmava figurine con i mattoni in creta cruda che il padre, fornaciaio, portava a casa dal lavoro. Poi le opere su marmo di Carrara[1], il diploma all'Istituto Professionale Orafi di Arezzo, il lavoro per Unoaerre fino al 1977. Nel 1979 ha realizzato il grande Crocifisso per Papa Giovanni Paolo II, donato dal Santo Padre alla Chiesa di San Tommaso d'Aquino. Nel 1984 la mostra a Palazzo Barberini inaugurata dal Presidente della Repubblica Pertini. Scatragli è considerato esponente del moderno "realismo", tra flussi istintivi etruschi ed elementi figurativi futuristici e avanguardistici[2]. Un grande verso il quale da qualche anno la sua terra riserva un atteggiamento forse troppo tiepido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.