Arezzo, furgone in fiamme in Autostrada del Sole sulla carreggiata nord

Furgone in fiamme in Autostrada del sole nel tratto di Arezzo, direzione nord. E' successo questa mattina, sabato 14 gennaio, al km 346. Il veicolo si è incendiato mentre procedeva e il conducente si è fermato, All'interno del mezzo non era trasportato alcun materiale.

Momenti di difficoltà nella circolazione, con tempestivo intervento dei Vigili del fuoco della sede di Arezzo. Erano le 7.30. Due gli automezzi dei pompieri che si sono recati sul posto per domare il rogo e rimuovere il mezzo bruciato. Non risultano persone coinvolte. Traffico om A1 ripreso. Impegnati anche personale della Società autostrade e della Polizia Stradale.

