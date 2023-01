Arezzo, donna di Foiano truffata su Instagram con acquisto di vestiti: denunciato trentenne di Bari

14 gennaio 2023 a

Truffata con la prospettiva di un interessante acquisto di capi di abbigliamento a prezzi speciali. Nuovo caso di imbrogli in Rete, questa volta vittima è una donna di Foiano della Chiana. Ha pagato 160 euro ma non ha ricevuto nulla in cambio. La solita storia. Così ha riferito l'accaduto ai carabinieri della Stazione di Foiano che, a conclusione di complesse indagini scattate a seguito della querela, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo un trentenne di Bari, già noto per analoghe vicende, in particolare truffe e reati contro il patrimonio.

La cinquantenne foianese in assoluta buonafede aveva acconsentito all’acquisto a mezzo di profilo Instagram di vari abiti ed accessori, venduti a prezzo assai vantaggioso, tratta in inganno poiché a seguito di ricarica per la somma di 160 euro sulla Postepay i beni attesi non le sono mai arrivati.

L’attività dell’Arma di Foiano della Chiana, in collaborazione con l’articolazione investigativa della Compagnia Carabinieri di Cortona e dei colleghi del luogo di residenza del probabile truffatore, ha permesso di ricostruire partendo dal social e dal numero telefonico ad esso collegato la reale identità del presunto reo, che dovrà rispondere della vicenda ed eventualmente giustificare le proprie condotte.

L’importanza di denunciare tali episodi, dicono i carabinieri, appare ancora una volta palese, perché con le moderne tecnologie in possesso dei reparti carabinieri è possibile risalire a chi commette questi deprecabili reati.

