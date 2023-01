Arezzo, la stranezza: scarpe appese in cielo a Castiglion Fiorentino

14 gennaio 2023 a

a

a

Un paio di scarpe sportive in aria, appese ad un filo della luce a Castiglion Fiorentino. Sono lungo via Madonna del Bagno, la via che conduce al santuario mariano.

La segnalazione ci è giunta da un lettore che le ha notate passeggiando nella splendida zona caratterizzata da olivi e dalla via crucis. Siamo andati a verificare ed ecco le foto che documentano la stranezza.

Di cosa si tratta? Una installazione artistica moderna del tipo di Icastica ad Arezzo, anni fa? Un lancio di calzature mal riuscito? Una segnalazione per indicare qualcosa a qualcuno? Per ora mancano risposte ufficiali, ci riproponiamo di approfondire, intanto ogni ipotesi è lecita.

Lu.Se.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.