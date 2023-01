Arezzo, incidente sul raccordo all'incrocio di San Giuliano: coinvolto motociclista

14 gennaio 2023 a

Incidente stradale oggi pomeriggio, sabato 14 gennaio, ad Arezzo. E' successo alle 16 lungo il raccordo all'altezza dell'incrocio per San Giuliano. Ferito un motociclista. Ambulanze sul posto per i soccorsi, insieme a vigili del fuoco e forze dell'ordine. Problemi alla circolazione. In volo l'eliambulanza Pegaso. In ospedale, alle Scotte di Siena, è stato trasportato un 22enne. Il centauro si è scontrato con una macchina. Polizia Municipale al lavoro sulla dinamica e per regolare il traffico. Il ferito è stato valutato in codice giallo. Sul posto vigili del fuoco, Croce Bianca, automedica.

