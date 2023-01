Arezzo, caro benzina. Come cambiano le abitudini: "La gente fa meno il pieno"

Francesca Muzzi 15 gennaio 2023 a

Benzina quanto mi costi, ma alla fine “nessuno fa a meno della macchina soprattutto per chi la usa per andare a lavorare”. Ma qualcosa è cambiato nelle abitudini degli aretini: “Si prende l’auto solo per necessità e magari si evita di fare sempre il pieno”. Quattro benzinai alle prese con il caro carburante. Accise o non accise, la gente continua ad usare la macchina. A metano, diesel o benzina. Roberto Breda Bardelli ha il distributore Shell per via Anconetana. Quasi pieno centro ad Arezzo. Uno degli ultimi rimasti vicino alla città e uno dei pochi ancora che ha il gestore.

O per meglio dire il “benzinaio”. Ieri alla Shell la benzina costava 1.849 e il diesel 1.869. “Rispetto a quando il carburante costava meno – dice – la macchina adesso si usa solo per necessità. Non si prende più l’auto per fare piccoli giri. Della serie che si usa il meno possibile e quando è strettamente necessario. Ho notato che le abitudini degli aretini sono un po’ cambiate. Così come anche nel modo di fare benzina”. Dice ancora Bardelli: “Se prima si faceva più spesso il pieno, adesso la gente mette 20 o 30 euro. Diciamo che la cifra più gettonata è trenta euro. Il pieno lo fa solo chi con la macchina ci lavora”. L'inchiesta del Corriere poi continua con altri benzinai cittadini. Tutti concordi: "Consumatori arrabbiati, ma per girare in auto, occorre la benzina".

