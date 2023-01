Arezzo, con l'Offerta dei Ceri aperto l'anno della Giostra del Saracino

15 gennaio 2023 a

Con la Cerimonia dell’Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X si è aperto ieri l’Anno Giostresco 2023. L’evento è tornato quest’anno ad Arezzo nella sua interezza con la Donazione dei Ceri in Cattedrale preceduta dallo spettacolo offerto da Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo.

Al termine dell’esibizione, in piazza della Libertà, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, seguito dall’Araldo, dalla Magistratura della Giostra del Saracino, dalla rappresentativa della Fraternita dei Laici e dai Quartieri si è unito al corteo composto oltre che dal Gruppo Musici e dagli Sbandieratori anche dalle rappresentative dei quattro quartieri e di Signa Arretii per entrare in Cattedrale dove hanno fatto il loro ingresso tutti i figuranti per dare avvio alla cerimonia nella quale i rettori dei quattro quartieri hanno offerto ognuno al Beato Gregorio X il cero votivo, decorato dall’artista senese Rita Rossella Ciani, alla presenza del Vescovo Andrea Migliavacca. Come di consueto ogni quartiere ha donato una somma di denaro da devolvere al Caritas Baby Hospital, l’ospedale pediatrico di Betlemme gestito da suore cattoliche al quale annualmente, su iniziativa di don Alvaro Bardelli, va il ricavato della cerimonia.

In piazza Grande quest'anno le sfide al Buratto si terranno il 17 giugno e il 3 settembre.

L’Offerta dei Ceri, così come la quasi totalità delle cerimonie dell’Anno Giostresco, è entrata ufficialmente a far parte del Calendario delle rievocazioni storiche della Toscana.

