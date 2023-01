Arezzo, il procuratore Rossi: "Indagavamo su Banca Etruria, la politica ci gettava veleno contro"

Luca Serafini 15 gennaio 2023 a

“Sono stati anni di lavoro intenso, in certi momenti molto faticoso e guardando indietro esprimo rammarico per le condizioni ambientali in cui ci trovammo a indagare su Banca Etruria, con la procura di Arezzo trasformata in campo di battaglia dalla politica nazionale”. Roberto Rossi, 63 anni, Procuratore capo di Arezzo dal 2014, in precedenza sostituto e facente funzione, è ai saluti. In partenza per Ancona. A giorni prenderà possesso del nuovo incarico alla guida della Procura generale del capoluogo marchigiano.

“Ma Arezzo resterà la mia città” puntualizza il magistrato nato ad Assisi e aretino di adozione dopo aver iniziato a Mantova, poi a Siena. Arrivò qui nel lontano 1998, il dottor Rossi, e non fece in tempo a posare la valigia che dovette correre a Pescaiola dove un uomo aveva ucciso la moglie. Da lì in avanti a riempire le sue giornate sono stati casi di omicidio, malaffare, delitti di ogni genere, e poi il crac Bpel. Già, Banca Etruria, l’istituto di credito finito in dissesto nel 2016 con una coda di filoni giudiziari, di guai per i risparmiatori, la ferita per il territorio.

“Quel clima politico avvelenato che si creò rese le indagini, di per sé difficilissime, ancora più complesse” ricorda Rossi. “La procura usata come terreno di scontro politico, amplificato dai media nazionali. Nonostante questo l’Ufficio è riuscito a concludere il suo compito in tempi strettissimi con uno sforzo ai vari livelli.” (...)

Articolo completo sul Corriere di Arezzo del 15 gennaio.

