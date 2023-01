Arezzo, è morto Tommaso Regi. Medico dell'Arezzo negli anni Ottanta e in serie B

15 gennaio 2023 a

Lutto nel mondo sportivo aretino. E' morto Tommaso Regi, aveva 75 anni, era originario di Badia Tedalda ed è stato medico sportivo. Diviso tra calcio e ciclismo, ha seguito il Cavallino negli anni Ottanta, durante la stagione di Serse Cosmi e anche negli anni dell'Arezzo in serie B. Nel ciclismo insieme a Chioccioli. Ha partecipato come staff medico anche al Giro d'Italia e al Tour de France. I primi a darne notizia la pagina Facebook dell'istituto Beato Gregorio X dove Tommaso Regi ha svolto la sua attività per diversi anni. "Oggi è un giorno molto triste per tutti noi - scrive il direttore e lo staff dell'istituto aretino - Apprendiamo che il mitico Dottor Tommaso Regi non c’è più. Persona fantastica ed alla mano ,professionista di punta di anni e anni di Medicina sportiva del nostro istituto. Un enorme grazie per quello che ha fatto per noi e con noi. Non ti dimenticheremo mai Doc. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei figli Sofia e Giulio. Riposa in pace dottore". I funerali si svolgeranno lunedì 16 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Staggiano. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione del Corriere di Arezzo.

