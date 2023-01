Arezzo, Dakar: Paolo Lucci chiude quindicesimo assoluto, secondo nella categoria Rally 2

15 gennaio 2023 a

a

a

Il motociclista aretino Paolo Lucci, di Castiglion Fiorentino, ha portato a termine la Dakar con un grande risultato: secondo di categoria, Rally 2, e quindicesimo assoluto. Lucci (su Ktm privata) ha tenuto duro in tutte le prove della massacrante manifestazione agonistica che si è svolta in Arabia Saudita. Intorno a lui uno staff tecnico e di sponsor di Arezzo, con il pilota Gabriele Minelli in cabina di regia, in passato protagonista a sua volta di imprese sulle due ruote. Minelli in un video ha sottolineato il valore dell'impresa di Lucci.

Esulta il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, primo tifoso del "Leone" di Castiglion Fiorentino che si impone nella disciplina con le sue qualità sulla scia del mito di Fabrizio Meoni, vincitore due volte della Dakar, di cui da poco si è ricordato il diciottesimo anniversario della scomparsa. Ora per Paolo Lucci il rientro in Italia, l'abbraccio di sostenitori, appassionati, familiari e amici. E nuove avventure.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.