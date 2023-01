Arezzo, banda di ragazzi terrorizza il centro cittadino

Francesca Muzzi 16 gennaio 2023 a

Un’escalation di episodi e di conseguenti segnalazioni da dicembre fino a oggi. “C’è una banda, composta da circa sei, sette persone, soprattutto ragazzi che, staziona in piazza Sant’Agostino e che si è resa protagonista di episodi poco simpatici, per così dire”, dice il comandante della Municipale, Aldo Poponcini. L’ultimo risale a sabato scorso: “Hanno dato noia ad una persona adulta”, spiega ancora il comandante che insieme alle forze dell’ordine - carabinieri e polizia - stanno lavorando. “Purtroppo è un fenomeno reale che si percepisce in città, ma non solo Arezzo - prosegue Poponcini - e da dicembre sono salite le segnalazioni”. Il fenomeno si era infatti sopito prima di dicembre: “Ma da allora fino a oggi, la banda che non possiamo definire baby gang, perché la maggior parte di loro sono tutti maggiorenni, ha ricominciato a dare noia”.

