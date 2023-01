Arezzo, incendio all'ex Konz nel capannone usato come dormitorio

15 gennaio 2023 a

Incendio all'ex Konz di via Setteponti ad Arezzo alla periferia della città. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone dismesso dell'area che dopo il fallimento della società nel 2019 attende di essere riqualificata. Non ha ancora un proprietario.

A bruciare è stato un cumulo di carta in un ambiente che pare venga utilizzato come dormitorio da senzatetto abusivi che penetrano nell'area. Sul posto verso le 17 sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Il rogo è stato rapidamente domato e la situazione messa in sicurezza ma l'incendio riporta in primo piano il degrado della zona.

