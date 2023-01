Arezzo, Daspo per nove ultras di Napoli e Roma dopo scontri in A1, 5 anni di divieto ai recidivi

Luca Serafini 16 gennaio 2023 a

a

a

C’è il Daspo per nove tifosi protagonisti degli scontri di domenica 8 gennaio in A1 alla stazione di servizio di Badia al Pino. Sono tre sostenitori della Roma e sei del Napoli ma il numero è destinato a salire man mano che vengono messe a fuoco identità e responsabilità. Quattro dei nove sono gli arrestati dei giorni scorsi, tre giallorossi e un campano, tutti scarcerati.

Video su questo argomento Scontri in autogrill, il momento in cui ultrà di Roma e Napoli si affrontano in autostrada

Mentre il Ministro dell’Interno ha decretato lo stop alle trasferte dei supporter delle due tifoserie per la durata di due mesi, procede il lavoro della Questura di Arezzo in sinergia con i colleghi della Capitale, della città partenopea ma anche di Milano e di Genova dove erano dirette le tifoserie che si sono scontrate duramente in A1. Alcuni dei nove tifosi colpiti dal Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) sono risultati recidivi e pertanto l’entità della misura applicata è di 5 anni.

La Procura di Arezzo ha aperto il fascicolo per i reati di rissa aggravata, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti. Gli indagati al momento sarebbero proprio i nove sottoposti all’inibizione del Daspo, individuati dagli inquirenti dalle immagini riprese dalle telecamere dell’autogrill, da filmati fatti con i cellulari da automobilisti, comparati poi con video negli stadi dove si svolsero le partite.

Articolo completo sul Corriere di Arezzo di lunedì 16 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.