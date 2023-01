Arezzo, la Asl anticipa l'ecodoppler fissato per dicembre 2023

Francesca Muzzi 16 gennaio 2023 a

La Asl si era resa disponibile ad aiutare la signora di Anghiari, Maris Zanchi 82 anni, dopo l’appuntamento per un ecodoppler che era andato quasi ad un anno. Lunedì scorso 9 gennaio infatti, la signora si era recata alla Asl per prendere l’appuntamento che le era stato prenotato per il 22 dicembre 2023. Ma dopo l’episodio, la Asl ha mostrato i vari posti liberi prima di dicembre, ed ha aiutato la signora a prendere un appuntamento più ravvicinato. “Sono stati gentilissimi – dice Maris – tanto che lunedì 16 gennaio mi sottoporrò all’esame. Ringrazio la Asl per essermi venuta incontro e per avermi aiutata a spostare l’appuntamento”.

