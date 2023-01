Arezzo, pedone investito sulle strisce a Castiglion Fiorentino

16 gennaio 2023 a

Pedone investito sulle strisce a Castiglion Fiorentino. L'incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 16 gennaio, dopo le 11. L'uomo, un sessantenne, è stato urtato da un'auto in transito mentre attraversava viale Mazzini, nella parte bassa. Il veicolo, che si è fermato, proveniva dalla rotatoria sulla Strada regionale 71 e procedeva in direzione del centro. Sul posto gli operatori dell'emergenza sanitaria dell'Asl con l'ambulanza e la Polizia municipale di Castiglion Fiorentino per eseguire i rilievi di legge. Ancora non si conosce l'entità delle lesioni riportate dal ferito, che è rimasto a terra prima di essere preso in carico dai sanitari.

