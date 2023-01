Sansepolcro, Nicola lascia il posto fisso per fare il ciabattino e l'arrotino

Francesca Muzzi 17 gennaio 2023 a

Nicola Scimia ha 41 anni e tra pochi mesi lascerà il posto fisso per dedicarsi totalmente alla sua attività che ha aperto da poco. Il negozio “Antichi Mestieri”, a Sansepolcro, dove dentro ripara scarpe e coltelli e quest’ultimi li costruisce anche. Dal manico alla punta. A volte va a cercare legno di ciliegio, magari da un ramo che un temporale ha buttato giù. Nicola è originario di Anghiari e il suo negozio che si trova in via del Prucino al numero 2 sa di moderno e di antico. Dentro accanto a strumenti che quasi non si conoscono più, c’è una grande lavagna dove sono appuntati i suoi indirizzi social, perché va bene fare mestieri antichi, ma serve anche il giusto mix, per farsi trovare più velocemente, con la tecnologia di oggi. La sua storia di lavoratore di scarpe – una volta era il ciabattino, mestiere ormai scomparso – comincia presto, a sedici anni, in quella fabbrica che era la sicurezza economica di tutti gli anghiarese, come la Buitoni per Sansepolcro. Il Soldini, prima che un incendio nel 1994 se la portasse via. “Ho cominciato proprio dal Soldini a lavorare le scarpe. Non ad Anghiari, ma a Capolona. Poi è arrivata la chiamata per il militare, sono partito e quando sono rientrato ad Anghiari ho deciso di accettare l’offerta di un lavoro più vicino”. Ma mentre Nicola è impegnato, arriva l’uomo delle stelle. Il cinema. Incredibile come la Moglie Bellissima, il film di Leonardo Pieraccioni girato ad Anghiari, rappresenti quasi una sorta di spartiacque nella vita di Nicola. La sua storia continua, fino ad arrivare a oggi: "Senza paura, ma anzi con la passione che mi ha sempre accompagnato, comincio questa nuova avventura". E così ricurvo ad accomodare scarpe o ad affilare coltelli, Nicola ha scelto di tornare all'antico: "Mestieri che nessuno fa più".

