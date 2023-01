Arezzo, la banda torna a colpire. Tenta di entrare in un locale, ci sono due feriti

Francesca Muzzi 17 gennaio 2023 a

a

a

E’ passato solo un giorno dalle parole del comandante della Municipale Aldo Poponcini che segnalava, di nuovo, l’escalation di episodi legati ad una banda che staziona a Sant’Agostino e che sta terrorizzando tutto il centro storico ed ecco registrare un nuovo episodio che è accaduto tra sabato 14 e domenica 15 gennaio davanti ad un locale del centro. Stavolta ci sono anche di due feriti, una ragazza colpita al volto dalla punta di un piccolo coltello e un addetto alla sicurezza che è stato morso da un pastore belga che aveva la banda. Sembra dunque che non ci sia pace per il centro storico aretino ostaggio di circa sei, sette ragazzi, la maggior parte dei quali maggiorenni. A raccontare ciò che è accaduto sabato sera, è Alessandro Rossi, titolare di Ombra Sicurezza che fa servizio presso la discoteca: “Sabato sera, dopo che questa banda aveva fatto scorribande in giro per la città, si è presentata davanti al locale con un cucciolo di pastore belga. Un cane particolarmente aggressivo che ha cominciato a minacciare i miei ragazzi della sicurezza”. La banda, alcuni visibilmente ubriachi, voleva entrare dentro il locale e i ragazzi della sicurezza li hanno fermati, ma uno di loro: “E’ stato morso alla caviglia dal cane”, dice ancora Rossi. Ma la serata non è finita qua. “Infatti sempre gli stessi della banda hanno tirato fuori un piccolo coltello e hanno cominciato a brandirlo sempre all’indirizzo degli addetti alla sicurezza. Uno dei miei uomini si è scanzato e la punta del coltello ha colpito una ragazza vicino al naso. Immediatamente avvertita l’ambulanza, che è arrivata anche con qualche ritardo, la ragazza è stata trasportata in ospedale e poi ha sporto anche denuncia”.

