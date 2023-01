Arezzo, moda bambino: Monnalisa sfila a Pitti Bimbo con Virginia Bocelli

16 gennaio 2023 a

Monnalisa S.p.A., l'azienda di Arezzo leader nel settore del childrenwear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, festeggia i suoi 55 anni di attività e la sua 90esima presenza a Pitti Immagine Bimbo con una sfilata-evento. La collezione Monnalisa autunno/inverno 2023-2024 sarà presentata domani, mercoledì 18 gennaio, alle 17, presso la Sala della Ronda. Sotto i riflettori le novità della prossima Fall/Winter, con la cifra stilistica romantico-contemporanea di Barbara Bertocci e Diletta Iacomoni.

In passerella, riporta una nota di Monnalisa, è stata invitata come special guest la piccola Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea Bocelli, che con la sua dolcezza e il suo talento trasversale incarna perfettamente la visione del brand. “Virginia è una straordinaria interprete dello stile Monnalisa. Indossa con grande naturalezza i nostri outfit ed è una splendida rappresentante della generazione Z. Volitiva, piena di talento e valori. Siamo orgogliose e onorate di averla come testimonial in questa sfilata” - commentano Barbara Bertocci e Diletta Iacomoni, aggiungendo, sulle tendenze di collezione.

“ In questa stagione abbiamo giocato con uno styling molto contemporaneo. Spencer corti, gonne longuette, maxi gilet, sorprendenti cappotti in nylon imbottito. I tessuti sono mixati, doppiati con il tulle plumetis o con inserti a contrasto come la ciniglia. Fili lurex, fiocchi silver, palette naturali e pastello, fantasie sofisticate sono il filo conduttore glam della collezione. Per il boy, pantaloni cargo mano velluto, camicie effetto lana cotta e completi jogging con grintose stampe foulard”

L’evento sarà anche una occasione per produrre contenuti media coinvolgenti e per raggiungere i clienti finali e la community Monnalisa, con una diretta social, in Live Streaming sui canali ufficiali Monnalisa, Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok.

