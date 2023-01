Arezzo, per il World Pizza Day iniziativa di Menchetti: dona alla Caritas pizza alla pala

16 gennaio 2023 a

a

a

Iniziative di Menchetti per il World Pizza Day di mercoledì 17 gennaio. Nel giorno della festa mondiale della pizza, l'azienda del food con sede a Cesa (Marciano della Chiana, Arezzo) ha deciso di donare per pranzo alle mense delle Caritas delle città di Arezzo, Firenze e Perugia, la pizza alla pala.

Menchetti investe 4 milioni per seconda linea di produzione pizze, nel 2023 assume altri 35 lavoratori e sale a 500

"Per noi la pizza non è solo bontà ma anche condivisione, allegria e voglia di stare insieme. In occasione della Giornata Mondiale della Pizza, doneremo le nostre pale di margherita alla Caritas delle città dove si trovano principalmente i nostri locali: per contribuire a rendere questa giornata più buona per tutti.. E' un piccolissimo gesto che facciamo con il cuore, ma pensiamo che sia comunque importante che anche le persone con meno possibilità in questo giorno possano gustare un trancio di pizza, che è uno dei cibi più amati nel mondo" ci spiega Corrado Menchetti, titolare insieme al fratello Marco del noto panificio nato in Valdichiana e che conta ad oggi più di 25 tra locali, punti vendita e franchising.

La pizza di Menchetti nella classifica delle 50 Top Pizza è al 18esimo posto

Ma le iniziative non finiscono qui: per la serata all'interno dei locali Menchetti ha previsto l'evento Giropizza Gourmet, ossia una degustazione di pizze con abbinamenti particolari e ricercati, ideate dai pizzaioli, che resteranno segrete fino all'ingresso in sala dei commensali, il tutto ad un prezzo speciale.

"È stato un lavoro di squadra" continua Corrado Menchetti "abbiamo creato questa serata coinvolgendo più uffici e tutti i nostri pizzaioli, dando valore alla loro fantasia e professionalità... hanno davvero creato delle pizze speciali con ingredienti ricercati e con abbinamenti particolari: non pensavamo che avrebbe riscosso un tale successo, i locali sono quasi tutti sold out! La formula è divertente: i commensali scopriranno solo all'arrivo in sala l'elenco delle pizze gourmet proposte e potranno decidere se accettare il trancio o se passare alla gourmet successiva, fino a che... non saranno sazi."

"Dato l'enorme riscontro di prenotazioni da parte dei nostri clienti, stiamo valutando se farlo diventare un appuntamento fisso mensile; le pizze gourmet stanno prendendo sempre più campo specialmente nelle grandi città, tutti i grandi chef si cimentano con pizze particolari e cercano di reinterpretare le versioni classiche della pizza in una chiave più rinomata e originale: dato che utilizziamo ingredienti di alta qualità, ci siamo voluti mettere alla prova, sperando che i nostri clienti apprezzino la selezione che andremo a proporre."



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.