Arezzo, ex Unoaerre aggiudicata a Chewbecca srl per 1,9 milioni dopo asta durata 12 anni

Luca Serafini 17 gennaio 2023 a

a

a

Affare fatto. L’area ex Unoaerre è stata aggiudicata in via definitiva a Chewbecca srl di Firenze. Offerte migliorative non sono pervenute e il notaio Francesco Cirianni ha chiuso ad Arezzo l’asta legata al concordato preventivo della vecchia società che in via Fiorentina realizzava prodotti in oro con il marchio celebre nel mondo. Entro un mese i nuovi proprietari dovranno versare la somma complessiva di un milione e 900 mila euro, tolti i 190 mila già messi sul piatto come caparra.



Per Chewbecca (società il cui nome che rimanda ad un personaggio di Guerre Stellari e che si occupa di compravendita di beni immobili) ieri nello studio di via Ser Petraccolo era presente l’amministratore unico Maria Pilar Supervia Gutierrez, con i liquidatori Gino Faralli, Alessandro Benocci e Luciano Bertolini. Manca dunque solo l’atto di vendita, per chiudere il lungo percorso finalizzato a recuperare denari per i creditori, essenzialmente le banche. Una esposizione di 60 / 70 milioni di euro che portò al tracollo della vecchia azienda orafa, risollevata e rilanciata dalla famiglia Squarcialupi con la newco poi strutturata in Unoaerre Industries che veleggia in modo autorevole con super fatturato.

Arezzo, oro: Unoaerre vola: fatturato record, utili, export e più dipendenti. Bene anche il 2022



L'asta era stata lanciata nel 2011 e il prezzo iniziale sfiorava i 20 milioni. Entro il 2023 potrebbe essere concluso da parte dei liquidatori e del tribunale l’iter del concordato, che vedrà restituire ai creditori una cifra che si aggira sul 10 per cento. In attesa di conoscere meglio la proprietà dell’area di via Fiorentina ed i suoi effettivi progetti, le indiscrezioni che circolano parlano di un riutilizzo con attività di logistica e produzione di energie da fonti rinnovabili.

Articolo completo sul Corriere di Arezzo di martedì 17 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.