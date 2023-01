Arezzo, ucciso a fucilate dal vicino di casa, con la ruspa gli demoliva l'abitazione. Ricostruzione balistica

Luca Serafini 17 gennaio 2023 a

Esperti del Racis dei Carabinieri a San Polo, vicino ad Arezzo, per la ricostruzione balistica del fatto di sangue del 5 gennaio. I cinque colpi di fucile, quattro a segno, esplosi da Sandro Mugnai, artigiano di 53 anni, dalla finestra della casa che veniva demolita dal vicino, Gezim Dodoli, 59 anni, originario dell'Albania, alla guida di una ruspa.

L'uomo morì nella cabina del mezzo e Mugnai è indagato dal pm Laura Taddei per omicidio volontario, anche se il giudice Giulia Soldini, che lo ha scarcerato senza alcuna misura cautelare, ravvisa gli estremi della legittima difesa, scriminante che farebbe chiudere il procedimento senza conseguenze.

Nelle foto il lavoro del pool incaricato dalla procura per svolgere gli accertamenti. Il primo colpo fu esploso mirando a terra, a scopo intimidatorio, gli altri quattro andarono a bersaglio, raggiungendo Dodoli, che non si era fermato alle precedenti intimazioni. Al vaglio distanze, traiettorie, inclinazioni, movimenti.

Secondo il giudice Mugnai era in effettivo pericolo, insieme ai familiari: non si trattava di semplice violazione di domicilio ma il proposito con quei colpi di benna sulle pareti dell'edificio, parzialmente crollato, era tale da mettere a rischio l'incolumità delle persone.

Tra i Mugnai e Dodoli c'erano attriti per una questione di tubi maleodoranti e rumori molesti. Eseguita l'autopsia sul corpo del 59enne. Al termine di tutti gli approfondimenti, il pm dovrà decidere se proseguire per Mugnai - difeso dagli avvocati Piero Melani Graverini e Marzia Lelli - con l'imputazione originaria, modificarla, procedere con la legittima difesa, eccessiva oppure piena e quindi non punibile.

