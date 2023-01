Arezzo, controlli sulla SR 71 per la sicurezza stradale

17 gennaio 2023 a

SR 71, fioccano multe dopo i controlli della polizia municipale di Arezzo. Nella giornata di lunedì 16 gennaio controlli del rispetto delle norme del codice della strada al fine di garantire la sicurezza stradale lungo la Regionale, dove di recente si sono verificati gravissimi incidenti.

Dalle ore 9 fino alle ore 16 gli agenti hanno effettuato in simultanea sull’intero tratto tra le Località di Olmo e Vitiano, controlli su strada in relazione alla velocità e alla regolarità dei veicoli e dei documenti di guida dei conducenti. Tutto ciò in relazione ai percorsi con maggior traffico veicolare, protagonisti nel recente passato di gravi sinistri stradali, come la SR n.71 e l’adiacente S.C. di Ristradella, con posti di controllo, svolti sia in divisa che in abiti civili e mediante l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Sono stati controllati diversi veicoli e comminati in totale 47 verbali per violazioni al codice della strada.

Nello specifico: 15 violazioni inerenti al superamento dei limiti di velocità, 7 violazioni relative all’uso improprio dei proiettori abbaglianti; 4 violazioni relative alla regolarità dei documenti necessari alla guida; 2 violazioni relative all’autotrasporto con ritiro immediato della patente di guida; 19 violazioni relative ad infrazioni sulle norme di comportamento in genere.

