Arezzo, rissa in un locale: denunciati sei giovani. Uno è minorenne

Arezzo, giro di vite della polizia su episodi di intemperanza giovanile che si stanno verificando oramai da settimane ad Arezzo. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno individuato e deferito alle Autorità Giudiziarie competenti, ordinaria e minorile, sei giovani, che, nella seconda metà del mese di dicembre, si sono resi autori di una rissa all’interno e in prossimità di un esercizio commerciale locale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio risale alla tarda serata del 18 dicembre e la miccia che avrebbe scatenato la rissa sarebbe stato un banale diverbio avvenuto all’interno del bagno del locale tra giovani. A seguito infatti di uno spintone involontario ricevuto, uno dei ragazzi poi denunciati avrebbe cominciato a inveire contro un coetaneo ed avrebbe poi chiamato in ausilio un gruppo di amici al fine di regolare i conti.

All’arrivo del gruppo dei ragazzi la situazione sarebbe diventata incandescente poiché questi hanno cominciato a tirare in aria i tavolini e le sedie dell’esercizio commerciale ed a lanciare, in maniera del tutto scriteriata, bottiglie di vetro, presumibilmente con il fine di “vendicare” l’offesa subita, ossia la mancanza di rispetto nei confronti di un loro amico. Il gruppo di ragazzi avrebbero anche spintonato il titolare dell’esercizio commerciale e gli addetti alla sicurezza che tentavano di sedare la rissa.

L’immediato arrivo delle forze dell’ordine ha provocato la fuga degli aggressori, i quali, in seguito all’attività d’indagine esperita dalla Squadra Mobile, sono stati individuati e denunciati per i reati di rissa, danneggiamento e percosse in concorso. Si tratta di cinque maggiorenni ed un minorenne, già noti alle forze dell’ordine per pregressi simili episodi.

