Arezzo, Maria Elena Boschi: "Giovani, andate oltre i like, siate protagonisti". Terzo polo, carburante, Bpel e fake news

“Leggete, informatevi, non accontentatevi di un like e così farete un servizio al Paese oltre che a voi stessi”. Così Maria Elena Boschi davanti a una platea di studenti, tra Costituzione e social. Pillole di educazione civica e gusto della politica, dispensate agli studenti del Liceo Artistico Coreutico Piero della Francesca di Arezzo. Al termine avviciniamo l’ex ministra ai tempi di Renzi premier, oggi parlamentare di Azione - Italia Viva - Renew Europe. Aretina di Laterina, formazione al Classico Petrarca, legata al territorio.

Ad Arezzo per un incontro con gli studenti sulla Costituzione. La distanza tra i nostri giovani e la politica è davvero così abissale (per usare il titolo di una canzone del momento)?

Dal confronto di stamattina sembrerebbe di no. Ho incontrato giovani molto interessati, curiosi e desiderosi di capire meglio la politica. Di non vivere solo di like, ma da protagonisti. E’ stato emozionante condividere con loro una pagina importante, una vittoria per lo Stato come la cattura di Messina Denaro. Poi certo, la distanza si colma anche con le scelte concrete. Ecco perché l’azzeramento per il 2023 da parte del governo Meloni della app 18 anni, che aveva portato tanti giovani ad investire in cultura, è un errore grave. Così come i tagli sulla scuola o la mancanza di politiche attive per i giovani in legge di bilancio sono un pessimo segnale alle nuove generazioni: vuole dire che non sono una priorità, che loro possono sempre aspettare per il governo.

Carburanti alle stelle, primo intoppo per il premier Giorgia Meloni dopo la marcia trionfale: cosa doveva fare il governo e secondo lei non ha fatto?

Dopo tanti annunci sul caro benzina e sulle accise la Meloni ha smentito sé stessa e ha aumentato il costo del carburante. Ma questo non è un intoppo, è un vero e proprio errore politico che stanno pagando gli italiani. Il Governo ha preferito aumentare il costo della benzina, i pedaggi autostradali e regalare quasi un miliardo alle società di calcio di serie A. Nei primi 100 giorni gli errori sono già tanti e le retromarce ancor di più, dal balletto sul pos al no al Mes, ma è ancora troppo presto per considerare finita la luna di miele con il Paese. Di sicuro tra gli allegati di governo non è mai iniziata.

Boschi nell’intervista al Corriere parla poi di terzo polo, che non sarà stampella della maggioranza, del Pd e del renzismo, della vicenda giudiziaria di Banca Etruria che “si è definitivamente chiusa con l’assoluzione piena di mio padre, mi piacerebbe che qualcuno riconoscesse che siamo stati oggetto di un attacco mediatico e politico feroce ed ingiusto negli ultimi anni, ma so che non accadrà”.

Il ruolo delle Province, la stazione alta velocità Medioetruria, al momento “non è prevista né nel Pnrr né nella programmazione di Rfi. Ad ogni modo, sarebbe fondamentale un ruolo da protagonista della Regione anche per poter individuare al meglio l’area”. Il tetto al caro bollette, il reddito di inclusione potenziato, i fondi Pnrr destinati a transizione ecologica e digitale attraverso la reintroduzione di Industria 4.0.

“Il governo non ci ha voluto ascoltare, ma noi continueremo a portare avanti le nostre idee sapendo che presto saranno maggioranza nel Paese”.

E Maria Elena Boschi, rispondendo agli studenti parla delle fake news di cui è stata vittima: fotomontaggi e discredito, falsità spacciate per cose vere. Poi l’invito alle ragazze a non rinunciare a se stesse: “Io mi trucco, tengo i capelli lunghi e i tacchi, metto il rossetto, anche se mi dicevano che dovevo essere struccata con le scarpe basse e i capelli corti. Le ballerine le metto quando ho voglia, non devo rinunciare a quello che sono per essere credibile”. L’appello: “Fate politica, è appassionante, senza tenere conto di come gli altri giudicheranno il vostro aspetto fisico”.

