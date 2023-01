Arezzo, show di Pupo al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino: annuncio e sketch con il sindaco Mario Agnelli

17 gennaio 2023 a

Pupo in concerto a Castiglion Fiorentino il prossimo 14 aprile 2023. Lo ha annunciato il sindaco della città della Valdichiana, Mario Agnelli, sul suo profilo facebook nel quale pubblica un video registrato con il cantante sul palco del Teatro Mario Spina. Sarà proprio questo il luogo in cui si terrà lo show.

Guarda il video di Pupo e Agnelli.

"Non posso che ringraziare Enzo Ghinazzi, per tutti Pupo, che ha sempre dimostrato un forte legame con la sua terra, sin dai tempi in cui frequentava il Dancing da "Magino" in via Adua, nonostante il successo lo abbia portato a esibirsi in ogni angolo del mondo", scrive Agnelli. "

E allora dopo aver valutato tante opportunità, il Teatro Spina ha fatto germogliare "Su di Noi una prima internazionale" per il prossimo 14 aprile, di cui verranno spiegati a breve i dettagli". Il sindaco conclude: "Io per tutto questo ringrazio Enzo di cuore".

