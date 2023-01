Arezzo, Saione cambia volto: progetto per una nuova piazza

Alessandro Bindi 18 gennaio 2023 a

a

a

Una nuova piazza a Saione. L’amministrazione comunale di Arezzo intende riqualificare l’area antistante la chiesa per renderla maggiormente fruibile ai pedoni e valorizzare il cuore centrale del quartiere a vantaggio di sicurezza e decoro. Arrivato l’ok da parte della Soprintendenza, si lavora per ultimare il progetto definitivo per poi avviare l’iter necessario per avviare il cantiere da un milione e 300 mila euro. E’ l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Casi a illustrare il progetto e le tempistiche di realizzazione sottolineando che le “finalità progettuali si basano su quattro cardini fondamentali. Quello di dare ordine all’area, valorizzare l’edificio della chiesa, restituire la fruibilità dell’area ai pedoni che saranno i principali attori del nuovo spazio e sviluppare una nuova viabilità con uno scorrimento che non interferisca con la piazza”.



Articolo completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 18 gennaio 2023

Arezzo, ragazzi inventano il logo Saione sull'abbigliamento: "Orgogliosi del nostro quartiere"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.