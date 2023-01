Arezzo, ex Unoaerre, i progetti della nuova proprietaria: "Qui green valley e lavoro"

Luca Serafini 18 gennaio 2023 a

Dall’oro all’energia. Dopo dodici anni di abbandono l’ex Unoaerre ha dunque un nuovo proprietario e una riconversione annunciata. In chiave “green”. Come anticipato ieri dal Corriere di Arezzo, è Chewbecca srl di Firenze il compratore dell’area di via Fiorentina, per un milione e 900 mila euro. Manca solo il rogito ma l’aggiudicazione c’è. Una svolta importante per un pezzo di città (68 mila mq) che negli anni Sessanta i pionieri Carlo Zucchi e Leopoldo Gori scelsero per insediare l’industria dell’oreficeria più nota al mondo e che ora, rilanciata dalla famiglia Squarcialupi, opera a San Zeno. Per saperne di più sull’asta andata a buon fine, abbiamo posto alcune domande a Maria Pilar Supervia, amministratore unico di Chewbecca, società della “galassia” del gruppo Millennium.

Cosa intendete realizzare nell’area ex Unoaerre?

Una green valley per la produzione di energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico e idrogeno. Un progetto a favore della comunità. Siamo molto determinati, questa è una fase di studio preliminare e insieme ai tecnici sarà valutata ogni cosa, in linea con gli strumenti urbanistici, per procedere con la progettazione.

Avete preso contatti con l’amministrazione comunale? In caso di nuova asta deserta sarebbe intervenuta per produrre qui 2 megawatt con il fotovoltaico e 200 tonnellate di idrogeno.

Lo faremo a stretto giro, già nei prossimi giorni ci vedremo con gli amministratori e con i tecnici che hanno lavorato al Piano operativo urbanistico. Il nostro progetto è in linea con quello al quale stava lavorando la giunta comunale con l’assessore Marco Sacchetti. C’è tutta la nostra volontà di essere collaborativi per portare avanti una cosa utile per la città di Arezzo e per la comunità.

Nell'intervista, si fa riferimento poi alle possibili ricadute occupazionali per gli aretini e ai primi sopralluoghi, Chewbecca srl fa parte del gruppo Millennium, con alle spalle un trust. Numerose società impegnate in settori diversi, che vanno dall’immobiliare al noleggio con conducenti, alla gestione garage, al settore agricolo. Tutte le società hanno nomi che richiamano la saga Guerre Stellari: Nata in Spagna, in Aragona, da 23 anni a Firenze, Maria Pilar Supervia è amministratore unico di Chewbecca e di altre società”.

