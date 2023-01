Arezzo, via ai lavori per la fibra ottica: la mappa delle strade e i divieti

18 gennaio 2023 a

Lavori lungo le strade di Arezzo per la installazione delle reti di fibra ottica: ecco la mappa delle variazioni a traffico e sosta. Fino a sabato 21 gennaio scattano dalle 8,30 alle 17,30 il divieto di transito nel tratto di via delle Fonti che va dall’intersezione con via Anconetana al civico 12 e il divieto di passaggio per i pedoni nel marciapiede di via Anconetana all’altezza dei civici 105 e 127. Il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso interesserà i tratti di via Anconetana corrispondenti a queste zone e la località Stoppedarca nel tratto compreso tra i civici 13 e 25. Fino a martedì 7 febbraio scattano il divieto di passaggio per i pedoni nei marciapiedi di via Mino da Poppi dall’intersezione con largo Inigo Campioni al civico 2 e di via Trento e Trieste dal civico 3 all’intersezione con via Giacomo Matteotti, il divieto di sosta con rimozione nel tratto di via Salvi Castellucci, lato numeri dispari, che va dall’intersezione con largo Inigo Campioni al civico 31 e nel tratto di via Trento e Trieste, lato numeri dispari, che va dal civico 3 al civico 3/A. In corrispondenza delle zone interessate dai lavori attenzione anche al restringimento della carreggiata. Orari previsti per i lavori dalle 8,30 alle 17,30. La realizzazione di un nuovo passo carraio e pedonale comporterà fino a mercoledì primo febbraio il divieto per i pedoni di utilizzare il marciapiede all’altezza del civico 11 della strada B nella zona industriale di San Zeno per una lunghezza di 15 metri. Anche in questo caso orario previsto per i lavori dalle 8,30 alle 17,30.

