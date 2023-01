Arezzo, caro carburante per le ambulanze. Il centrodestra: "Chiediamo alla Regione una soluzione rapida"

18 gennaio 2023 a

Caro carburante e rischio stop per trasporti sanitari e ambulanze. I gruppi di maggioranza consiliare Ora Ghinelli 20-25, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia intervengono a sostegno dell'iniziativa del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dell'assessore e vice sindaco Lucia Tanti. “Chiediamo alla Regione una pronta e rapida soluzione per evitare il blocco del servizio”.

“Non possiamo che essere d’accordo con l’iniziativa proposta dal sindaco Ghinelli e dal vicesindaco Tanti in merito a un pronto intervento al fine di sostenere tutte le realtà del mondo del volontariato e dell’associazionismo vessate dal caro benzina, e che però continuano a permettere quotidianamente il mantenimento di un servizio efficiente ed efficace a favore di chi ha bisogno di assistenza sanitaria o addirittura di urgenze. Con forza e fermezza tutti i gruppi di maggioranza del Comune di Arezzo conferiscono pieno mandato al nostro primo cittadino affinché a seguito dell'incontro che si terrà il 2 febbraio con i comuni e le pubbliche assistenze, possa poi essere trovata con Asl e Regione una rapida e pronta soluzione al problema del costo dei carburanti, e impedito così un ulteriore rischio di rallentamento o, peggio ancora, di blocco del servizio fornito alla collettività dalle nostre associazioni di volontariato".

"I comuni possono fare qualcosa, ma l’unico ente che, per delega e competenza, dovrebbe già essere intervenuto e dare un segno importante di attenzione è e resta la Regione Toscana. E' giusto che i nostri comuni e le altre comunità locali abbiano il diritto-dovere di denunciare queste problematiche e chiedere a gran voce un veloce e consistente aiuto, così come è evidente che nelle pieghe del bilancio regionale si debbano trovare le risorse per aiutare le nostre ambulanze a non restare ferme e a non paralizzare un servizio di assistenza".

