Arezzo, Veneri e Fantozzi: "Maltempo, sostegni ai Comuni montani"

“La Regione stanzi risorse per sostenere i comuni montani nella gestione del piano neve, ed in particolare per un’adeguata manutenzione della viabilità”. Lo chiedono i Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri e Vittorio Fantozzi che, insieme ai colleghi del gruppo Fdi in Consiglio regionale, hanno presentato una mozione, grazie anche alle segnalazioni del consigliere comunale di Fdi a Badia Tedalda Emanuele Orcese.

“Abbiamo chiesto alla Regione di sostenere i costi per il personale, l’acquisto di sale, la manutenzione e lo sgombero delle strade dalla neve, le spese di pulizia, l’acquisto di beni e servizi come carburante e cartellonistica -sottolineano Veneri e Fantozzi- Durante la stagione invernale i territori montani, quali Casentino e Valtiberina ad esempio, devono attrezzarsi e gestire quotidianamente eventi climatici, legati in particolare alla neve, per garantire la sicurezza dei cittadini, la pulizia e manutenzione delle strade, i servizi essenziali, la cura del patrimonio arboreo. La pulizia delle strade, per salvaguardare la viabilità, richiede l’uso di numerosi mezzi e risorse umane".

"Nell’ultimo anno, l’aumento dei costi energetici e dei carburanti ha pesantemente messo in difficoltà molti comuni montani toscani - concludono - nella gestione quotidiana dei fenomeni metereologici invernali, tanto che alcuni di essi non sono più in grado di sostenere le spese di ordinaria gestione”.

