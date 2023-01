Arezzo, bruciavano rifiuti pericolosi. Denunciati due operai

19 gennaio 2023 a

Smaltimento illecito di rifiuti, controlli sul territorio. Le stazioni dei Carabinieri forestali di Montevarchi e Loro Ciuffenna hanno individuato due operai extracomunitari mentre erano intenti a smaltire illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Si tratta in particolare di materiale costituito da legno, plastica, toner di stampanti, secchi di vernici ed elettrodomestici, depositati in modo incontrollato a terra, su un’area estesa circa 200 metri quadrati, accatastati e smaltiti mediante abbruciamento sul suolo.

L’attività, scoperta dopo l’avvistamento di una densa colonna di fumo nero, ha consentito ai militari di cogliere sul fatto i responsabili.

L’area è stata posta sotto sequestro in attesa di accertamenti da parte dell’Arpat, mentre i due operai sono stati denunciati.

Il codice ambientale prevede per la gestione illecita di rifiuti la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, per la combustione illecita la pena della reclusione va da tre a sei anni e prevede il pagamento delle spese sostenute.

