Arezzo, "rifiuti dei tamponi abbandonati": medico e infermieri a processo per la scatola ritrovata al drive through

Marco Antonucci 19 gennaio 2023 a

a

a

Nei difficili tempi della pandemia medici e infermieri erano considerati gli eroi della battaglia contro il Covid. Mercoledì 18 gennaio per quattro di loro, in tribunale ad Arezzo, è iniziato il processo che li vede chiamati in causa per abbandono di rifiuti sanitari pericolosi. Tutta colpa di un paio di guanti in lattice di colore blu, di due mascherine Ffp2 bianche e di alcuni involucri vuoti (non più di cinque) che contenevano i tamponi per effettuare il test per scoprire se si era o no positivi al virus. Rifiuti ritrovati all’interno di una scatola lasciata nel parcheggio sotterraneo del Baldaccio che fino a pochi giorni prima, in quell’ottobre 2020, aveva ospitato uno dei drive through allestiti per eseguire l’esame dei tamponi, prima del trasferimento nell’area di Indicatore. La prossima udienza è fissata per il 3 maggio.

Articolo completo sul Corriere di Arezzo in edicola giovedì 19 gennaio 2023

La Racchetta e i 110 volontari tra antincendio, emergenza Covid ed eventi sociali. Verso il ventennale dell'attività

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.