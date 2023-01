Arezzo, a Manzano di Cortona golf resort cattedrale nel deserto. Prima il flop delle terme

Lilly Magi 19 gennaio 2023 a

Il golf resort di Manzano di Ciortona è diventato la seconda "cattedrale nel deserto", come veniva chiamata, dai locali, la struttura termale che era stata costruita, nello stesso luogo, in precedenza, mai utilizzata e poi demolita.

L'impianto sportivo, a quel che sembra, è lì immobile senza la presenza di alcun essere umano, immerso nel silenzio del verde dei campi che lo circondano. In proposito ci siamo rivolti al sindaco Luciano Meoni per avere dei ragguagli, ma il primo cittadino ci ha detto che non è una struttura di competenza del Comune perchè di privati, e che per tale ragione non può farci nulla.

Certo, ha sottolineato, sarebbe utile rendere quel luogo fruibile e funzionante. La costruzione e l'idea del complesso ha avuto origine nel 2006, da quell'anno ci sono stati diversi passaggi, prima di arrivare all'edificazione di quello che doveva essere un villaggio sportivo, e varie vicissitudini passate attraverso chi era pro e chi contro.

Per la realizzazione di tutto il complesso infatti furono necessari permessi urbanistici particolari che non trovarono tutti d'accordo, fra questi anche l'attuale sindaco che allora era consigliere di minoranza. Poi il progetto decollò prevedendo 77 ettari di terreno, con un campo da golf di 18 buche, questi i numeri del progetto lanciato per l’area delle ex Terme di Manzano dalla società proprietarie dei terreni, che poi sarebbe passata ad altri proprietari.

Il progetto venne presentato pubblicamente presso il centro convegni di Sant’Agostino a Cortona. La presentazione al pubblico rientrava come atto dovuto della prima fase della Valutazione di Impatto ambientale, procedimento che era in corso presso la Regione Toscana. All'epoca la società calcolava di attrarre almeno 37 mila visitatori ogni anno, con la previsione di un numero crescente di tesserati alla Federazione Italiana e sempre più appassionati anche all’estero.

Tutto fu realizzato e addirittura si erano vendute anche alcune villette, li presenti, poi ad un certo punto è arrivato il fermo attuale, per problematiche interne alla proprietà e ora il resort è lì, tutto pronto e al tempo stesso disabitato.

Per ritornare alle terme di Manzano, anche queste realizzate con l'obbiettivo di attrarre tanta gente, si trasformò poi in un sogno irrealizzabile. Tutto venne realizzato in modo anche bello dal punto di vista architettonico, peccato, però, che quando si andò ad analizzare l'acqua, così detta, medicamentosa, si accorsero che conteneva infiltrazioni di sostanze non adeguate.

