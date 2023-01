Nell'Aretino tre Comuni al voto: alle urne Laterina Pergine, Capolona e Caprese Michelangelo

Marco Antonucci 20 gennaio 2023 a

Nel 2023 sono in programma le elezioni amministrative a Laterina Pergine, Capolona e Caprese Michelangelo. Un antipasto elettorale in vista dell’appuntamento già in agenda per il 2024 quando saranno 26 i Comuni dell’Aretino chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri. A Laterina Pergine, Capolona e Caprese si voterà nei prossimi mesi, con ogni probabilità tra fine maggio e primi di giugno: la data non è stata infatti ancora fissata. Di campagne elettorali al momento neanche a parlarne e guardando ai partiti e ai movimenti politici che saranno protagonisti del voto tutto appare in stand by. In casa Pd, ad esempio, l’attenzione in queste settimane è tutta concentrata sulle questioni nazionali e sulla corsa alla segreteria, mentre sull’altro fronte, quello del centrodestra si guarda ovviamente a quelle che saranno le scelte degli attuali sindaci, in particolare a Mario Francesconi e Claudio Baroni, i primi cittadini rispettivamente di Capolona e Caprese Michelangelo che proprio all’area di centrodestra fanno riferimento. Stesso discorso ma da una diversa angolazione politica quello che riguarda Simona Neri, primo sindaco della realtà amministrativa nata dalla fusione tra Laterina e Pergine Valdarno.

