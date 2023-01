Valdarno, collaboratrice domestica rubava monili e soldi da due anni a coppia di anziani: denunciata

21 gennaio 2023 a

a

a

Collaboratrice domestica nei guai per furto di monili d'oro e soldi alla famiglia di Montevarchi per la quale lavorava. Denunciata dai carabinieri di Cavriglia, si sarebbe approfittata della fiducia di cui godeva.

Con una indagine lampo i militari dell'Arma sono riusciti a fare luce sulla vicenda con protagonista una 60enne incensurata, da tempo in servizio quale colf alle dipendenze di una coppia di anziani abitanti a Montevarchi.

Tutto è iniziato con una denuncia sporta poche settimane fa dai due anziani, entrambi ultra 90enni che si sono presentati presso gli uffici del Comando Stazione di Cavriglia per riferire circa quello che, in quel momento, era un semplice sospetto. Fin dal 2021 nella loro casa erano iniziate a verificarsi misteriose sparizioni. Monili d’oro e banconote, infatti, scomparivano a cadenza quasi settimanale.

All’ennesimo episodio, gli anziani coniugi si sono rivolti al Comando Stazione Carabinieri di Cavriglia, riferendo nei dettagli la vicenda e fornendo anche degli accurati disegni dei monili trafugati, per un valore complessivo di oltre diecimila euro. Fin da subito i Carabinieri hanno effettuato uno screening delle persone che, nel tempo, avevano avuto accesso all’abitazione delle vittime, concentrando subito i sospetti su una delle collaboratrici domestiche a servizio presso l’abitazione.

I carabinieri parlano di spregiudicatezza e irriconoscenza assolute da parte della donna. Preziosi i filmati dei circuiti di videosorveglianza interna dell’abitazione e delle aree limitrofe. Dopo l'ennesima sparizione di una banconota da 10 euro, immediatamente denunciata dalle parti offese, è scattato l’immediato controllo su strada. La sessantenne sospettata è stata trovata in possesso della banconota rubata, e, a quel punto, messa alle strette, è crollata, ammettendo le proprie responsabilità.

L’immediata perquisizione eseguita nella flagranza del reato ha consentito di rinvenire, presso l’abitazione della medesima, la maggior parte dei monili d’oro scomparsi negli anni da quella casa. In particolare, i Carabinieri recuperavano e restituivano agli aventi diritto monili in oro di pregevole fattura, per un valore quantificato in circa € 10.000 (diecimila): 1 bracciale d’oro, a marchio Buccellati, 1 collana d’oro, a doppio giro; 1 paio di orecchini d’oro, con perle e brillanti; 2 spille a motivo floreale d’oro, con incastonatura di zaffiri.

La donna è stata deferita alla Procura della Repubblica di Arezzo per furto in abitazione aggravato e continuato. Sono in corso gli accertamenti per verificare se sia possibile recuperare la refurtiva mancante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.