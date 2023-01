Arezzo, cade dalla mountain bike a Poti: soccorso dai vigili del fuoco con l'elicottero

21 gennaio 2023 a

a

a

Cade dalla mountain bike sull'Alpe di Poti e deve intervenire l'elicottero dei Vigili del fuoco del comando di Arezzo per soccorrerlo. E' successo alle 13:55 di oggi in una zona impervia, Il biker era salito sulla montagna di Arezzo, in questo momento caratterizzata da neve e ghiaccio, per una escursione. Accidentalmente è finito a terra e si è ferito ad una gamba.

Gli aerosoccorritori, hanno raggiunto l’uomo e stabilizzato l’arto per una sospetta frattura con il personale sanitario dell'emergenza che era sul posto. Il ferito è stato poi imbarcato sull’elicottero Drago 53, atterrato a Poti, e in breve tempo è giunto alla elisuperficie dell'ospedale San Donato dove era atteso dalla squadra dei vigili del fuoco giunta dalla sede centrale per l’assistenza. L’uomo è stato sbarcato e affidato al personale sanitario per il trasporto al pronto soccorso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.