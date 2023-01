Arezzo, allerta neve. La Provincia: "Evitate gli spostamenti". Mezzi pronti ad intervenire sulle strade

22 gennaio 2023 a

Neve ad Arezzo e provincia. E' una domenica con codice arancione. Previste nevicate abbondanti sulle alture, nelle zone collinari e a bassa quota. Particolarmente a rischio i passi di montagna e i passi appenninici della Valtiberina e del Casentino dove i livelli di allerta sono elevati.

Fiocchi dal mattino già prima delle 7 in molte zone del territorio, ma il fenomeno da qualche parte era iniziato già sabato. La Provincia di Arezzo raccomanda vivamente di limitare gli spostamenti, se non quelli necessari, evitando di recarsi nella giornata di oggi, 22 gennaio, nei passi di montagna magari spinti dalla curiosità per vedere la neve.

Tutto ciò, spiega l'amministrazione provinciale, è necessario per consentire al personale della viabilità della Provincia di Arezzo di operare velocemente per liberare le strade dal manto nevoso e dal ghiaccio e così renderle transitabili. Oltre alla Provincia, che ha messo in movimento i suoi mezzi, anche i singoli Comuni si sono organizzati con le proprie risorse tecniche e con provvedimenti mirati a limitare i disagi.

