Arezzo, scuole chiuse per neve in montagna

Continua a nevicare in montagna così lunedì 23 gennaio le scuole resteranno chiuse a Sestino e Badia Tedalda. Scelta per evitare ulteriori disagi agli alunni e alle loro famiglie.

"Viste le eccezionali nevicate che stanno interessando in queste giornate il nostro territorio - scrive l'amministrazione comunale di Sestino -, creando enormi disagi alla circolazione stradale, tali da non garantire la sicurezza delle vie di accesso alle scuole presenti nel Comune di Sestino, considerato che continua a nevicare e che, sulla base delle previsioni meteorologiche diramate dai competenti servizi, non è previsto un imminente miglioramento delle condizioni climatiche.

L'Amministrazione comunale ha ordinato la temporanea chiusura delle scuole esistenti sul territorio del Comune di Sestino per il giorno 23 gennaio 2023, al fine di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità".

