Arezzo, Ponte Buriano e Piazza Grande set per fiction e foto di moda

La città e il territorio aretino sempre più set per fiction e servizi fotografici. Il noto brand di moda Etro sceglie Piazza Grande e le logge Vasari per lo shooting fotografico. In arrivo una troupe televisiva per girare a Ponte Buriano le riprese della serie “The Decameron” che sarà trasmessa su Netflix. In attesa di sapere se la produzione della fiction Fosca Innocenti tornerà in città per girare la terza serie, c'è già chi si prepara al ciak. Nel mese di febbraio, nel cuore del centro storico, per un giorno è prevista la passerella e gli scatti per lanciare i prodotti del marchio Etro. C’è già la concessione dell’occupazione del suolo pubblico per la realizzazione di uno shooting fotografico in Piazza Grande programmato per il 7 febbraio. Dalle 7 alle 19 il mattonato, ma anche il portico delle logge Vasari e le strade limitrofe, saranno il set scelto dal noto brand di moda. Dal giorno 4 al 6 febbraio sarà invece allestito il campo base a Ponte Buriano per le registrazioni della serie “The Decameron”. Per alcuni giorni quindi sulle rive dell’Arno è prevista l’invasione di centinaia di addetti, operatori e attori che saranno protagonisti delle riprese cinematografiche che traggono ispirazione dalla celebre opera del Boccaccio.

