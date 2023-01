Arezzo, neve, E45 in tilt: si alternano codice nero e rosso

23 gennaio 2023 a

Caos in E45 per la neve. Le abbondanti precipitazioni hanno causato il blocco del tratto appenninico a più riprese, tra Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, e la Romagna dove la situazione è ancora più preoccupante. Codice rosso, alternato a quello nero nei momenti più critici - in particolare tra le 12 e le 14 - dove l'arteria è rimasta chiusa. Sempre attivo il prefiltraggio a Sansepolcro: tutti i mezzi fatti uscire per il controllo dell'equipaggiamento invernale in regola e poi fatti rientrare, mentre quelli pesanti deviati in una apposita area del territorio biturgense. Coltre bianca che nella dorsale appenninica della E45 ha raggiunto anche i 40 centimetri, con mezzi spalaneve e spargisale di Anas sempre attivi.

