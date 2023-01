Arezzo, chef casentinese cucinerà per gli ospiti del Festival di Sanremo

23 gennaio 2023 a

a

a

Si mangerà anche casentinese alla 72° edizione del Festival di Sanremo, e a rappresentare non solo il Casentino, ma tutta la Toscana, sarà la chef tallese Francesca Bartoli, già premiata nell’ottobre scorso con il riconoscimento “5 stelle d’oro” per aver contribuito a diffondere la buona cucina nel mondo. Francesca cucinerà per la serata finale ed è stata scelta tra le selezionatissime Lady Chef, una sotto sezione della Federazione Italiana Cuochi .

Con Girogustando gemellaggi gastronomici a quattro mani

“Un’enorme soddisfazione quella di poter entrare a Casa Sanremo, un riconoscimento per l’impegno e la passione che metto nel mio lavoro, uno a continuare così e a fare sempre meglio – ha commentato la Bartoli – porterò a Sanremo la tradizione della mia cucina e del mio territorio, darò il mio contributo nella speranza di lasciare un segno. Ancora una volta devo ringraziare lo staff che sta al mio fianco e che mi supporta in ogni esperienza, Marco, la mia mamma, il mio babbo e la Franca sono pedine fondamentali e i miei successi sono anche i loro”.

Anastasia Migliorati vince il concorso di miglior allievo chef della Toscana

“Una vetrina importantissima per Talla e per tutto il Casentino quella di Sanremo, dove la nostra chef è stata chiamata a dare il suo contributo, portando con se le tradizioni e i profumi del territorio – ha commentato la sindaca di Talla Eleonora Ducci – sono orgogliosa di lei e le auguro di vivere una bellissima esperienza, sia dal punto di vista formativo e professionale, che emotivo”.

Stella Michelin per il Campo del Drago: ancora un successo per chef Temperini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.