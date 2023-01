Maltempo, tecnici Enel al lavoro sui danni provocati dalla neve

23 gennaio 2023 a

a

a

La forte ondata di maltempo, che ha interessato la provincia di ADanni alle linerezzo, ha provocato anche danni alle linee elettriche nei territori comunali del Casentino (in particolare, alcune aree di Poppi, Pratovecchio Stia, Chiusi della Verna, a causa della caduta di alberi ad alto fusto situati al di fuori della fascia di rispetto delle distanze dalla linea elettrica.

A Badia Tedalda 40 famiglie isolate e senza luce. Un metro di neve, sindaco e giunta spalano dall'alba

La Task Force di E-Distribuzione, insieme al personale di imprese terze e da numerosi mezzi speciali, sta operando per riparare le linee danneggiate. I tecnici dell’Azienda stanno, inoltre, effettuando una serie di manovre in telecomando sulla rete elettrica per rialimentare prontamente i clienti rimasti senza energia elettrica. Altre manovre, coordinate dai Centri Operativi E-Distribuzione della Toscana, vengono invece effettuate sul posto dalle squadre di pronto intervento dell’azienda.

Maltempo, Coldiretti: "Pioggia e neve sono manna per Italia con il -30% di acqua"

Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, la Prefettura e la Protezione Civile, con le quali si stanno concordando gli interventi nelle aree di difficile accessibilità a causa della neve. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico.

Video su questo argomento Maltempo, Italia al gelo. Temperature in picchiata e forte vento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.